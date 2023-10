Legender spottet i Herning: Verdensstjerner serverede kaffen

Der er nok nogle fans i Herning, som har fået kaffen galt i halsen, da de lige kiggede en ekstra gang på, hvem der serverede den.Ingen ringere end Park Ji-sung og Patrice Evra delte nemlig gratis kaffe ud i fanzonen. Begge to er mest kendt for at være fast inventar under Manchester United-legenden Sir Alex Fergusons altvindende periode i den engelske storklun.

Fordi rigtig mange synes godt om Midtjyllands store sommersigning, Cho Gue-sung, og den enorme popularitet især i hjemlandet har sendt et sydkoreansk filmhold til Herning for at lave optagelser til en dokumentarfilm om angriberen.Park Ji-sung er i dag teknisk direktør i Chos forhenværende klub Jeonbuk Hyundai Motors og både Patrice Evra og Park Ji-sung skal være værter for dokumentaren.Venstrebacken er nemlig forlovet med danske Margaux Alexandra.

