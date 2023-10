Leg gik galt: Skoleelev kommet lettere til skade efter halsgreb

Fredag kom udviklede en situations sig mellem flere elever på mellemtrinet på Ulkebøl Skole i Sønderborg.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog klokken 12.09 via 1-1-2 anmeldelse om, at en dreng på mellemtrinet på Ulkebøl Skole i Sønderborg havde fået et ildebefindende, efter at to jævnaldrende drenge havde taget halsgreb på vedkommende.De to elever havde selv omgående tilkaldt en lærer, da det stod klart, at drengen var kommet til skade.Her endte han til undersøgelse. Undersøgelsen viste, at han var kommet lettere til skade.

Syd- og Sønderjyllands Politi har indledt en efterforskning af hændelsen. Umiddelbart har der været tale om voldsom leg, der førte til, at drengen kom til skade. Parallelt med en endelig kortlægning af hændelsesforløbet vil politiet i næste uge besøge skolen med fokus på forebyggende tiltag. headtopics.com

