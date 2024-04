Ledighed kan koste dyrt på pensionen

Så kan det koste dyrt på pensionen, viser beregninger foretaget af Sampension. Går man eksempelvis ledig i et år uden at indbetale på en pensionsopsparing, vil en 30-årig have 123.500 kr. mindre på pensionstidspunktet. Er man ledig i et år som 45-årig, lyder beløbet på 79.300 kr., og som 60-årig vil man have omkring 62.600 kr. mindre i pensionstilværelsen.

Anledningen til beregningerne er, at nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at antallet af langstidsledige faldt i februar efter fire måneder i streg med stigninger.»Udviklingen betyder helt konkret, at mange af de danskere, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, har fået del i beskæftigelsesfremgangen de seneste år, og det er selv sagt glædeligt,« udtaler Anne-Louise Lindkvist, der er kunderådgivningschef i Sampensio

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



btdk / 🏆 10. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Kinesisk virksomhed sætter rekord med verdens længste møllevingeVingen er 123 meter lang og skal bruges på havvindmøller.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

'Ingen anede, hvem jeg var': Kvalifikationsspiller sendte Djokovic udVerdensranglistens nummer 123, italieneren Luca Nardi, slog tidligt tirsdag morgen verdensetteren Novak Djokovic ved Indian Wells.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Opråb fra 500 forskere: Frankrigs sult efter frølår truer naturenI Frankrig spiser man flere frølår end i noget andet land i EU. Men franskmændenes efterspørgsel på delikatessen kan være ødelæggende for naturen.

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »

SAS tabte over 500 millioner kroner i februarLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Trump blandt verdens 500 rigeste: I dag kan du købe aktier i hans sociale medie | NyhederNår børsen i New York åbner tirsdag kan du for første gang købe aktier i den tidligere præsident Donald Trumps sociale medie, Truth Social.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Tesla fanget i dyb nedtur: Er nu den dårligste aktie i S&P 500Tesla fanget i dyb nedtur: Er nu den dårligste aktie i S&P 500

Kilde: borsendk - 🏆 28. / 51 Læs mere »