LED-lys på biler kan være til gene for modkørende

Hvorvidt det rent faktisk er blevet værre, ved man ikke med sikkerhed, siger FDM’s chefkonsulent Dennis Lange. Men der er faktorer, som kan forklare, hvorfor mange kan have den opfattelse, siger han. »Alle nye biler bliver i dag født med LED-lys, og lysintensiteten er højere i LED end i de halogen-pærer, som mange kørte med tidligere, og de kan også lyse længere frem,« siger han til Ingeniøren.

»Det er især Teslaer, der har det problem, og vi ved jo, at der kører mange Teslaer rundt, så det kan også være en faktor,« siger Dennis Lange.»Både ja og nej. LED medvirker til, at føreren kan se mere og lettere få øje på genstande og andet, der ikke skal være på vejbanen. Men omvendt skal det ikke være sådan, at det er til stor gene for modkørende, der også skal være opmærksomme på ikke at kigge direkte ind i lyset. Og så skal føreren selvfølgelig sørge for, at lyset er indstillet korrekt,« siger FDM-konsulen





ingdk » / 🏆 6. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Dennis i sommerhuschok: 'Aldrig oplevet noget lignende'Læs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

– her er FDMs bedste råd til dig, der overvejer at købe | Korte videoer, der oplyser og underholderPrisen på en ny elbil er i frit fald, og intet tyder på, at den rammer jorden lige foreløbigt. Senest har Tesla i denne uge høvlet yderligere 10 procent af prisen på sin hyperpopulære Model Y. Men hvad skal du egentlig være opmærksom på? Det kommer FDM et bud på her.

Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »

Alaska Airlines-direktør: Vi har fundet løse bolte i mange fly | NyhederHvis der er noget, man ikke ønsker sig som flypassager, så er usikkerhed om hvorvidt det fly, man sidder i, er skruet ordentlig sammen.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Ejerkredsen skal ikke 'gemme sig bag formuer og flotte biler', siger justitsministerenDen Nationale Operative Stab (NOST) sættes ind for første gang siden corona. Det illustrerer sagens alvor, vurderer analytiker.

Kilde: tv2politik - 🏆 8. / 63 Læs mere »

Sig goddag til T.Rex' to nye brødre: Èn større og én mindreDet har længe været debatteret, hvorvidt der fandtes flere arter af Tyrannosaurus rex. To nye studier har set en ekstra gang på fossilerne og peger på, at der faktisk var to arter mere. Men ikke alle er enige i den konklusion.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Ændringer på vej for Kongehusets modtagelse af gaverI Danmark har der indtil videre ikke været regler om, at Kongehuset skal oplyse, hvem det modtager gaver fra – eller regler om, hvorvidt Kongehuset overhovedet må modtage gaver fra kommercielle aktører. Men nu ser det ud til, at der er ændringer på vej.

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »