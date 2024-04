Lastbil væltede under læsning af kalk i Aalborg havn

En lastbil væltede tirsdag morgen, mens den var ved at læsse kalk over på et fragtskib i Grønlandshavnen i Aalborg. Der er nogle lastbiler, der kører ud til havnen med kalk, og i den her proces, hvor lastbilen er ved at tippe kalken over i skibet, så sker der et eller andet, måske en fejl på anhængeren, så bilen får overbalance og vælter. Den første melding lød på, at chaufføren var fastklemt, men da beredskabet nåede frem til havnen, da var han kommet ud.

Så det blev ikke nødvendigt at klippe lastbilen op for at få chaufføren ud. Han blev kørt til kontrol på hospitalet efterfølgende. Efterfølgende ventede mandskabet fra Nordjyllands Beredskab på miljøvagten fra Aalborg Kommune, der skulle tage sig af noget hydraulikolie fra lastbilen, der var lækket i forbindelse med uheldet

