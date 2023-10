Lars Christiansen i sorg efter dødsfald

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Warner var nemlig med til at grundlægge den tyske storklub og var efterfølgende direktør i klubben, hvor et hav af danske stjerner har spillet gennem tiden. En af dem er Lars Christiansen, som spillede det meste af karrieren i klubben, og han har slået et dybfølt opslag op på sin Instagram, hvor han begræder dødsfaldet. headtopics.com

'En meget stor person og personlig ven døde i går. Manni, du var der altid for mig, da jeg kom til SG meget ung. Håndboldverdenen har mistet en stor personlighed. Himlen har fået endnu en stjerne. RIP Manni,' skriver han.Både Lasse Svan og Thomas Mogensen har hver især kommenteret et opslag af klubben på sociale medier, mens landstræner Nikolaj Jacobsen i en story på Instagram også har sendt sine kondolencer.

