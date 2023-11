Langsom proces forhindrer landbrugets klimamål

'Der er simpelthen ikke nok projekter sat i gang for at nå i mål, hvis ikke processerne speedes betydeligt op,' lyder det fra Jørgen E. Olesen, institutleder ved Agroøkologi på Aarhus Universitet. Illustration: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix. Det skal stå for godt en sjettedel af landbrugets klimareduktioner. Så meget skal udtagning af 100.000 hektar kulstofrige lavbundsjorder sikre frem mod 2030.

Af samme grund har ministre på stribe gentaget, at udtagningen er afgørende for at nå landbrugets reduktionsmål i 2030, der lyder på mindst 6,1 mio. ton CO2e. Problemet er bare, at processen for udtagningerne tager utroligt lang tid. Indtil videre er der kun udtaget 532 hektar lavbundsjorder under de eksisterende støtteordninger.

