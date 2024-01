Langsom lovgivning og politisk system kan ikke begrænse Big Techs magt, siger Oxford-professor

Vili Lehdonvirta er professor i økonomisk sociologi og digital social forskning ved Oxford Internet Institute, University of Oxford. Langsommelig lovgivning og vores politiske system forslår sig som en skrædder i helvede i forsøget på at begrænse Big Techs magt og indflydelse, mener Oxford-professor. Direkte protester og organisering af en digital middelklasse er vejen. Jeg er ramlet ind i finske Vili Lehdonvirtas bog 'Cloud Empires' fra 2022 ved et tilfælde.

Titlen kaster mig i retning af nogle tanker og forestillinger, som har tumlet rundt i mit hoved i flere år, hvor denne verdens clouddrevne techgiganter i højere og højere grad løsriver sig fra centrale institutioner, nationer og love. Hvor infrastruktur leveres af Google og Amazon etc, og vores politik, holdninger og forretningsliv derfor udspiller sig inden for Big Techs rammer og betingelser





ingdk » / 🏆 6. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.