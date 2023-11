Langer ud efter statsministeren: - Hvor meget skal der til, Mette?!

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Flere danske såvel som udenlandske kendte har brugt deres platform på sociale medier til at råbe op om konflikten mellem Israel og Palæstina.

Og nu har den danske sanger Medina også taget bladet fra munden og givet sin mening til kende om krigen, der har kostet flere tusinde mennesker livet., hvor hun sender en direkte besked til statsminister Mette Frederiksen.

'Hvor meget skal der til, Mette?!, spørger 'Kun for mig'-sangeren i sin story, hvor hun har delt et skærmbillede af en artikel fra Berlingske med overskriften 'Gazas læger må lave amputationer på børn uden bedøvelse: Hospitalerne er nær kollaps, siger Læger uden Grænser'.I efterfølgende stories deler sangeren forskellige opslag, der beskriver, hvilke rædsler og grusomheder, der rammer børn i Gaza i disse dage.

'Jeg væmmes, jeg sørger og kan slet ikke forstå, hvad der holder verden fra at hjælpe med at få det stoppet!', skriver hun, inden hun endeligt deler et link til et borgerforslag, der vil have den danske regering til at fordømme israelske krigsforbrydelser i Gaza og øge dansk bistand til Palæstina og arbejde for en politisk løsning på konflikten, som sangeren også selv har skrevet under på.

