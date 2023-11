Landsholdsstjerne vender hjem

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Team Esbjerg har sikret sig en markant forstærkning til forsvaret fra den kommende sæson.

Til sommer vender landsholdsspilleren Line Haugsted nemlig hjem til Danmark fra den ungarske storklub Györ. Hun har skrevet under på en fireårig aftale, meddeler vestjyderne i en pressemeddelelse.- Det er spændende at prøve et udlandseventyr, en anden kultur, hvor ambitionerne er meget større. Det eneste, der gælder, er at vinde, og det er sjældent godt nok, hvad vi præsterer.

- Da muligheden for at komme tilbage til Danmark bød sig, kunne jeg mærke, at det var det, jeg skulle. Team Esbjerg er en virkelig spændende klub, der i snart mange år har vist, at den vil være med i toppen af dansk og europæisk klubhåndbold, siger Line Haugsted.

