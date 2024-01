Landmændene protesterer i Europa

I Europa er landmændene gået på gaden i protest. De havde en klar advarsel med, da de i dag nåede til Bruxelles. Det skyldes en nedrevet køreledning mellem Nyborg og Odense, som betyder, at der kun kan køres i et spor på strækningen, hvilket giver forsinkelser eller længere rejsetid resten af dagen. 13 procent flere teslabiler forlod fabrikken i 2023 sammenlignet med året før, men prisrabatter og lanceringen af nye modeller vil formentlig få den vækst til at bremse i 2024.

- I 2024 kan mængden af biler falde betydeligt set i forhold til væksten, vi nåede i 2023, mens vores hold arbejder på at lancere næste generations bil på Gigafactory (gigafabrik, red.) i Texas, lyder det fra selskabet. Teslas overskudsgrad faldt gevaldigt, da selskabets direktør, rigmanden Elon Musk, i slutningen af 2022 meldte ud, at prisen på de eftersøgte elbiler skulle et nøk nedad





