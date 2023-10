Laila og Einer tog stort skridt: Første besøg i swingerklubben

Af hensyn til børnene, der endnu ikke kender til far og mors små ud-af-huset-eskapader af seksuel karakter, ønsker parret ikke at stå helt frem. Foto: Joan PickeringOg selvom den kommende snak vil kredse om ret intime emner, virker Laila og Einer ikke specielt nervøse, nærmest tværtimod!

Vi besøger dem i privaten for at få en snak om de indledende øvelser, de gennemgik, inden det allerførste besøg i en swingerklub i Ishøj.Ja, tak: Ekstra Bladet må kontakte mig med nyheder og tilbud på tilsvarende produkter via e-mail. Mit samtykke kan altid trækkes tilbage ved at kontakte kundeservice@eb.dk. Ekstra Bladets privatlivspolitik beskriver behandling af mine personoplysninger.

For få år siden var Danmark 'nærig' og 'sparsommelig’. Nu vil politikerne gerne bruge ekstra milliarder på EUI dag skal EU-landenes ledere diskutere, om de skal bruge flere penge på deres fællesbudget. Læs mere ⮕

Brostrøms kommission giver digitalisering central rolle i redningsplan for sundhedsvæsenetDe digitale kompetencer og teknologiforståelsen skal styrkes på danske hospitaler, lægeklinikker og plejeinstitutioner, mener robusthedskommisssionen, som skal give et bud på, hvordan man skal rette op på det danske sundhedssystem. Læs mere ⮕

Jeanette har kæmpet i mange år: Nu har hun sit første jobKlik og læs mere Læs mere ⮕

Aalborg Lufthavn melder klar som vært for første grønne flyruteNorwegian og Aalborg Lufthavn vil vise, at man er klar til at gå i luften med grøn indenrigsrute i 2025. Læs mere ⮕

Verdens første industrielle gasturbine på brintPå en franske papirmølle i Saillat-sur-Vienne, har Siemens Energy idriftsat verdens første industrielle gasturbine med 100 procent ren brint som brændstof. Gasturbinen får brint fremstillet på stedet via en 1 MW elektrolyseenhed. Gasturbinen er en model SGT-400, der rent teknisk kan levere en mekanisk effekt på op til 15 MW. Læs mere ⮕

Første gang i 28 år: Spiller juleaftenLæs mere her Læs mere ⮕