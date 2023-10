Lærere, forældre og elever efterlyser økonomi til udspil om folkeskolen

Der er mange gode forslag i regeringens nye udspil om folkeskolen, mener Danmarks Lærerforening og forældreorganisationen Skole og Forældre. Men de er bekymrede over, at der ikke er afsat tilstrækkeligt med penge til at gennemføre de nye initiativer. Folkeskolen er i disse år hårdt presset af voldsomme nedskæringer mange steder rundt omkring i landet.“For mange centrale krav og mål skaber ikke god undervisning.

Regeringen mener, at folkeskolen er blevet for teoretisk. Derfor skal der nu være flere praktiske fag, mere valgfrihed for de ældste elever, og der skal indføres såkaldt juniormesterlære, hvor elever i 8. og 9. klasse kan komme ud i en virksomhed eller på en erhvervsskole i en eller to dage om ugen.

Skole og Forældre glæder sig over øget frihed til, at elever, lærere og pædagoger kan prioritere indhold i timerne, en styrket stemme til skolebestyrelserne, mere praktik, bedre faglokaler og indførelse af faget teknologiforståelse. headtopics.com

Ser man nærmere på udspillet, finansieres det i store træk ved at tage penge, der i dag bliver brugt ét sted i skolen, og bruge dem andre steder.Over halvdelen af landets skolebestyrelser fortæller om nedskæringer på budgettet for 2023, og fire ud af ti har måttet genåbne budgettet i løbet af året for at spare yderligere.

– Folkeskolens største problem i dag er, at vi bruger 26 procent af det samlede budget på specialundervisningen og specialskolerne. Hvis det skal laves om, kræver det investeringer. Dem er der ikke nogen af i udspillet, og det er jeg virkelig ærgerlig over, udtaler formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen til lærernes fagblad Folkeskolen. headtopics.com

Beløbet til intensive læringsforløb er planlagt til at stige til 500 millioner fra 2028. Først herfra vil indsatsen for alvor kunne mærkes, vurderer lærerne.Den økonomiske ramme for regeringens folkeskoleudspil er på 2,7 milliarder kroner årligt, når det er fuldt indfaset. Dertil kommer et engangsbeløb på 2,6 milliarder kroner til forbedring af faglokaler på skolerne.

Fagligt aktive sender solidariske hilsner til palæstinenserne og kræver handlingDanmarks eneste røde dagblad Læs mere ⮕

Koncert til støtte for civile palæstinensere i GazaDanmarks eneste røde dagblad Læs mere ⮕

Fagligt aktive: Stop bombardementerne og ophæv blokaden mod GazaDanmarks eneste røde dagblad Læs mere ⮕

Algoritme afslører Danmarks oversete områder med træer: Et areal større end LollandDanmark har to procent mere areal med træer, end vi troede, mens biomassen i form af træer er vokset med otte procent over natten i kraft af en ny, præcis algoritme og satellitbilleder. Læs mere ⮕

'Opløsningen' på Danmarks bedste Counter-Strike-hold kan ende i 'katastrofalt scenarie'Det aktuelle kaos hos Heroic kan ende med at skade dansk Counter-Strike, mener eksperter. Læs mere ⮕

For meget arbejde til for få ansatte!Danmarks eneste røde dagblad Læs mere ⮕