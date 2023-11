Løkke-fadæse: Nu får de hjælp

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Udenrigsministeriet får nu hjælp udefra til at opklare, hvordan en falsk afrikansk diplomat fik adgang til en nær digital samtale med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

'Selve videoopkaldet var virkelig godt lavet. Vores ambassade i Addis Ababa, der også dækker relationen til Den Afrikanske Union, og som har mødt Moussa Faki adskillige gange, fattede således ikke mistanke,' skriver ministeriet i en mail.. Den blev iscenesat af russiske komikere, som har formået også at snyde politikere i andre lande. Under samtalen udtalte Løkke sig blandt andet situationen i Ukraine.

Benjamin Rud Elberth er digital direktør hos kommunikationsbureauet Operate. Han ryster på hovedet over, at Udenrigsministeriet hoppede på fupnummeret.Han bider især mærke i, at fupmagerne kontaktede Udenrigstjenesten via en mailadresse, som ikke var identisk med den, som den ægte Moussa Faki bruger.

- Jeg møder mange som siger, at de aldrig kunne blive snydt af deep fake. Og ja, det kan være svært at opdage. Men der er altså nogle banale ting, man kan kontrollere. - Det er en tilståelsessag fra Udenrigsministeriet. Mailadressen skulle de have tjekket. Det er sådan, vi andre gør, påpeger han.Den digitale rådgiver peger på, at 99 procent af alle fupmagere kan blive afsløret ved at tjekke mailadressen.Løkke og den falske diplomat. Foto: UdenrigsministerietDen ægte Faki med USA's udenrigsminister, Antony Blinken, i Washington tidligere i år.

