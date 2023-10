Læk på gas- og kommunikationskabler i 'er relateret', siger Estland | Nyheder

Alle tre er blevet beskadiget af "ydre påvirkning", har både svenske, estiske og finske myndigheder sagt.

De to telekommunikationskabler menes også at være blevet påført skader den 7.-8. oktober. Her er samme skib også mistænkt for at være årsag.Den anden mistænkte er blevet identificeret og efterlyses med navn og billede.Det skete, fordi et studie tydede på, at virkningsstoffet i de to præparater - semaglutid - kan øge risikoen for skjoldbruskkirtelkræft hos personer, der har type 2-diabetes.

I en video ses gerningsmanden køre på en rød/rødlig cykel med en stor fladskærm spændt bagpå. Optagelsen er fra den 21. oktober - dagen efter voldtægten og voldtægtsforsøget. - Hver dag laver vi aftaler om at udtage lavbundsområder eller give tilskud til skovrejsning, hvor man fjerner landbrugsjord. Vi tøver ikke, og det er mit ansvar, at det bliver til noget, fastslår miljøministeren.Slovakiet har besluttet at stoppe landets militære støtte til Ukraine, og det skaber nu usikkerhed om, hvorvidt det får betydning i en dansk kontekst. headtopics.com

- Der mangler likviditet, så vi har ikke frie midler til at betale regningerne, efterhånden som de forfalder. Derfor er en konkurs en seriøs overvejelse, siger han til avisen. Men forslaget "mangler fokus på det allervæsentligste", lyder det fra organisationens miljødirektør, Anders Panum Jensen.

I tredje kvartal tabte PostNord knap 24 millioner danske kroner, og det bringer koncernens samlede underskud i 2023 op på 476 millioner, skriver Ritzau.

Læs mere:

DRNyheder »

Læk: Fagbosser ville straffe ATP-topLæk: Fagbosser ville straffe ATP-top Læs mere ⮕

Børsen JobLæk: Fagbosser ville straffe ATP-top Læs mere ⮕

Justeringer i forslag om koranlov er en 'god, pragmatisk løsning', siger kulturorganisation | NyhederDele af kulturlivet har været kritiske over for regeringens oprindelige forslag om en såkaldt koranlov. Læs mere ⮕

Politiet opjusterer tabstal efter massedrab i Maine: Nu 18 døde | Nyheder18 personer har mistet livet og 13 er såret efter gårsdagens masseskyderi i byen Lewiston i delstaten Maine, som ligger i det nordøstlige USA. Læs mere ⮕

Italiensk mor trak 40-årige sønner i retten: Nu skal de flytte hjemmefra | NyhederEn italiensk mor havde fået nok af sine to sønner og hev dem i retten. Læs mere ⮕

24 containtere med sand skal redde pakhus fra kollaps i Kolding | NyhederDer er nu fundet en løsning, der skal forhindre et pakhus på havnen i Kolding i at kollapse. Det skriver JydskeVestkysten. Læs mere ⮕