Læger med opråb: Det er for nemt at få Wegovy

Du behøver nødvendigvis ikke at besøge din læge, hvis du vil blive godkendt til og få udskrevet Wegovy.Men det er et problem, vurderer flere læger over forDet er det statslige medie, der selv den seneste tid har bragt en række historier om den lette adgang til det populære slankemiddel.

I den forbindelse har DR fra Sundhedsstyrelsen modtaget helt nye tal, der viser, at 11 procent af alle Wegovy-recepter er udskrevet af læger uden for det offentlige system.Og det er både nyt og problematisk, udtaler Dansk Selskab for Almen Medicins ordfører på medicinområdet, Maria Krüger, til DR.

»Det er første gang, man ser, at patienter kan ringe direkte til tilfældige læger og få udskrevet potent medicin uden forudgående konsultation. Det har man ikke set før i Danmark. Det er ikke et godt lægefagligt arbejde, at man udskriver medicin til patienter, man ikke har set og vurderet fysisk i klinikken,« siger hun. headtopics.com

Benytter du dig af Wegovy, og har du i den forbindelse en historie, som du gerne vil ud med? Så må du gerne sende en mail til sebj@bt.dk. Brugen af Wegovy er stadig stigende, og i august 2023 var der hele 61.425 danskere, der gjorde brug af slankemidlet.

DR har foreholdt en af klinikkerne, Fit for Livet, kritikken, og her oplyser læge og stifter Jesper Nygart, at processen i forhold til at blive godkendt til Wegovy online er ganske omfattende. »Det er ikke bare at ringe op til os. Vi udsender et helbredsundersøgelsesskema til folk, og vi gennemgår det meget nøje med dem. Vi gennemgår alle bivirkninger og patientens sygdomme,« siger han til DR. headtopics.com

