Læger advarer mod ny slankeforretning: Problematisk at udskrive Wegovy til patienter, man ikke har set

Efter det populære slankemiddel Wegovy fra Novo Nordisk kom på markedet sidste år, er forbruget af den nye medicin eksploderet.

På flere af klinikkerne kan overvægtige danskere på baggrund af en konsultation online få udskrevet Wegovy og få rådgivning til livsstilsomlægning. - Det er ikke et godt lægefagligt arbejde, at man udskriver medicin til patienter, man ikke har set og vurderet fysisk i klinikken.

Sundhedsdatastyrelsen oplyser, at de inden for vægttabsmidler har lavet en fordeling af udskrivelsen af slankemidler på lægetyper. Her fremgår det, at 0,9 af recepterne på vægttabsmidlet Saxenda udskrives af læger uden ydernummer. headtopics.com

BMI står for Body Mass Index og er en måde at finde ud af, om man vejer for meget eller for lidt i forhold til sin højde. Rasmus Køster-Rasmussen, der forsker i vægt og sundhed på Afdeling for Almenmedicin på Københavns Universitet, er også kritisk over for den hurtige adgang til medicin gennem onlineklinikkerne. Nogle patientgrupper er ikke egnede til vægttabsmedicinen, og de kan være svære at filtrere fra gennem en telefonisk samtale, påpeger han.

- På det tidspunkt forestillede vi os, at patienterne af sig selv skulle komme til os, hvis de fik problemer med behandlingen, idet vi antog, at det var voksne, kapable mennesker.- Nej, vi var ikke klar over, at de her regler eksisterede. Efter at vi har talt med styrelsen (Styrelsen for Patientsikkerhed, red.), får vi så i løbet af få uger lavet det om, så vi i allerhøjeste grad følger op på alle patienter, siger Jesper Nygart. headtopics.com

