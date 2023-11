Kynisk spil i Pusher Street: Skubber små fisk foran sig

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Bagmændene, der skummer fløden på hashsalget, er sjældent dem, der indtager rollerne som klipper, løber og vagt i Pusher Street på Christiania. headtopics.com

Når de nu ikke selv tør stå der, fordi politiets indsats er rimelig omfattende, og man ret let ryger i fængsel, så bliver de jo nødt til at få nogen til at stå der, som måske ikke kender til den del af det, siger vicepolitiinspektør Simon Hansen.

– Nogle har måske lidt en opfattelse af, at en bagmand er en 60-årig mand, der sidder i jakkesæt i Marbella. Men vi ser også nogle af bagmændene på Christiania til dagligt, som kan være folk med rygmærke, siger han. headtopics.com

– For det første så er loven lige for alle. Og for det andet så har vi sagt i flere år, at vi både går efter køber, sælger, leverandører. Så vi tager også de personer, som bare tager opgaverne.

Kæmpe chok foran superstjernerne: Pludselig blev han slået i gulvetDet væltede ind med verdenstjerner til et spektakulært boksebrag natten til søndag dansk tid. Læs mere ⮕

Vejle og Viborg spiller uafgjort i hektisk bundkampViborg havde chancer nok til at vinde, men viborgenserne måtte nøjes med 1-1 mod Vejle, som ellers kom foran. Læs mere ⮕

Silkeborg-back om skuffelse: 0-0 er okay når vi er dårligeSilkeborg havde svært ved at finde det gode spil frem mod OB, hvorfor Oliver Sonne er tilfreds med et point. Læs mere ⮕

Færøsk politiker vil have hjælp fra Danmark efter russisk melding om fiskeboykotHvis Rusland gør alvor af at forbyde import af fisk fra Færøerne, bør Danmark gøre endnu mere for at hjælpe Færøerne til en bedre handelsaftale med EU, siger Sjúrður Skaale. Læs mere ⮕

Netto i kæmpe brøler: Fisk i køleren målt til langt over det tilladteSå er der uddelt bøder til Netto igen. Læs mere ⮕