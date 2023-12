Kvinder foretrækker en pæn penis frem for størrelse

Penis, pik eller tissemand - mandens kønsorgan har mange navne og forskelligt udseende. Ny forskning viser, hvad kvinder helst vil se, når manden trækker bukserne ned. Det betyder ikke så meget, om tissemanden er stor eller lille. Den skal hellere være pæn at se på, hvis man spørger en kvinde. Forskere fra Schweiz har bedt 105 kvinder om at kigge på billeder af mænds penisser og bedømme vigtigheden af 8 forskellige karaktertræk.

Studiet viser, at kvinder først og fremmest kigger på, om penissen overordnet set er pæn. Penishuden og formen på penishovedet betyder også meget, mens længden først figurerer som nummer 6 ud af 8 på kvindernes ønskeliste. Mænd skal vide, at kvinder i langt højere grad kigger på mandens penis i sin helhed fremfor individuelle træk såsom tykkelsen eller længden, fortæller studiets hovedforfatter, ph.d





