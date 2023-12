Kvindelige journalister i Gaza lider under Israels bombardementer

De er fordrevet fra deres hjem, de fleste mangler mad og vand, og mange har mistet både familiemedlemmer, computer og telefon under Israels bombardementer. Bag undersøgelsen står organisationen Filastiniyat, der fokuserer på kvindelige journalister og er en af International Media Supports (IMS’s) partnere i Gaza. Mere end 82 procent af de kvindelige journalister i Gaza er fordrevet fra deres hjem.

Mere end 62,4 procent af de kvindelige journalister har svaret, at de mangler vintertøj, undertøj og daglige fornødenheder som vand og mad. Mere end 58,5 procent har mistet deres computer under bombardementerne, og mere end 23 procent har mistet deres telefon. Udgivernes rettighedsorganisation, DPCMO, går nu sammen med Dansk Journalistforbund og en række andre rettighedsorganisationer for at lægge pres på techvirksomhederne. Konkret vil udgiverne og rettighedsorganisationerne arbejde sammen om at få betaling til medier, journalister, fotografer og andre kreative kræfter for techgiganternes brug af indholdet





