Kvinde lånte mere end 120.000 kroner af venner - men pengene er væk

Man kan komme til at hoppe i med begge ben, når man bliver lovet en masse penge. Det måtte en nordjysk kvinde erkende, at hun er kommet til, hvor hun er blevet udsat for et såkaldt investeringsscam. Det skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Hun var blevet lokket med til at deltage i noget investering, hvor hun i den proces lånte mere end 120.000 kroner af sine venner og bekendte for at få gevinsten udbetalt i investeringen. Svindlen foregik over Whatsapps hjemmeside, mens der også er brugt Revolut - som er en digital bank - og med kryptovaluta.

