Kvinde gik og spillede Pokemon Go: Kort tid efter bliver hun sigtet for drabsforsøg

Mens politiet fortsætter deres efterforskning, er det kommet frem, at kvindens dagbog indeholder uhyggelige sætninger, der kaster lys over hendes tilstand.

Sætninger som"Vil have blod, hader larm,""Jeg vil ikke dræbe, men jeg kan ikke stoppe," og"Planen er lavet, og datoen er sat. Folk vil dø" er blevet afsløret i hendes dagbog. Selv hævder hun, at disse ord skal tages med et gran salt og er blevet skrevet i 2021 eller 2022, selvom dagbogen angiveligt blev skrevet i september, tre dage før knivoverfaldet.

Det kom også frem, at politiet havde fundet adskillige køkkenknive og mindre knive på hendes værelse, som hun hævdede, at hun brugte til at skære i sig selv. Hun gav udtryk for sin vrede og frustration over, at hun ikke havde fået den nødvendige hjælp fra psykiatrien. headtopics.com

Kvinden hævdede også at høre stemmer, der opfordrede til drab. Dog nægtede hun kategorisk at have stukket nogen ned. Politiet kunne foretage anholdelsen, da overvågningsbilleder viste, at hun ankom til sin opgang, hvilket passede med tidspunktet for knivoverfaldet. Hun bar også tøjet, som matchede signalementet.

Det forbliver en gåde, hvorfor kvinden angreb den 46-årige lærerinde, der aldrig havde set sin angriber før. Den 46-årige kvinde var i en periode i livsfare, men er nu uden for livsfare. Den 21-årige kvinde blev varetægtsfængslet frem til 16. november og sigtet for drabsforsøg, selvom hun nægter enhver form for skyld. Politiets efterforskning fortsætter for at afklare baggrunden for dette mystiske knivstikkeri i skoven. headtopics.com

Læs mere:

DagensDk »

Kvinden tror der er ‘plet’ skimmelsvamp på væggen: Kort efter ser hun ‘pletten’ bevæge sigKvinden fandt en 'skimmelplet' i spisekammeret. Et par sekunder senere ser hun pletten bevæge sig. Læs mere ⮕

Kvinde sprang ud fra bro: Kort efter gjorde politiet forfærdeligt fund i hendes hjemPolitiet kørte derefter ud til kvindens adresse, hvor de fandt tvillingerne, der lider af et handicap, i deres seng, hvor det lignede, at de sov. Læs mere ⮕

Kvinde gennemgik sit livs mareridt efter tatovering gik galt: Forlader tatovøren med tårer i øjneneKvinden forlod tatovøren med tårer i øjnene. Læs mere ⮕

Politiet sms'ede i skjul med mishandlet kvinde efter chokerende fund:Læs mere her Læs mere ⮕

Finn fik kloakvand i munden under stormfloden: Kort tid efter lå han på sygehusetStormfloden har vist sig at være mere alvorlig, end vi først regnede med, og hos Finn kom stormen lidt for tæt på. Læs mere ⮕

Kvinde sætter gang i supermarked debat: ‘Hvis jeg bruger scan selv, så skal jeg have rabat’En kvinde hævder, at hvis du bruger selvudtjekning, skal du have rabat. Læs mere ⮕