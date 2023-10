Kvinde fløjet med redningshelikopter efter uheld

En 65-årig kvinde fra Ikast-området er fredag fløjet til Aarhus Universitetshospital efter et trafikuheld syd for Ikast.Politi og beredskab blev kaldt til uheldet på Isenvadvej klokken 14.23 ved Toftlund syd for Ikast.- Bilen ligger sådan, at man ikke kan åbne døren i førersiden, forklarer vagtchefen.

Indsatsleder fra Brand og Redning MidtVest, Jan Sørensen, fortæller, at man i forbindelse med uheldet har hjulpet med at få kvinden ud af bilen og over i redningshelikopteren. Ifølge politiet var kvinden ved bevidsthed, da hun blev fløjet afsted, og der var umiddelbart ikke tegn på nogle alvorlige skader.Politiet skal nu udarbejde en rapport om uheldet.

- Men vi har en mistanke om, at det kan være et anfald eller et slagtilfælde, der var skyld i uheldet, forklarer vagtchefen. Vi læser og forholder os til alle tip, men intet bliver offentliggjort, før vi har drøftet det med dig. Tilføj gerne så mange informationer som muligt, så bliver det nemmere at kontakte dig. Ønsker du at være anonym, respekterer vi det i henhold til de presseetiske regler.Vil du sende os et fortroligt tip eller information, kan du sende det til redaktionen krypteret via vores sikre e-mailformular. headtopics.com

Læs mere:

tvmidtvest »

