Kvinde fandt en seddel i sin afdøde mands lomme: Da hun læser sedlen, kan hun ikke holde tårerne tilbage

Men med årene var disse udflugter blevet mere rutineprægede end romantiske øjeblikke, og Christie længtes efter mere.

Christies livslange drøm var at udforske verden, fordybe sig i forskellige kulturer og skabe uforglemmelige minder. Da de ikke havde børn, så hun denne drøm som en måde at styrke deres forhold på. Alex afviste dog gentagne gange deres rejseforslag og sagde, at de var for dyre, og at de burde spare penge til deres pension., ramte tragedien, som tvang Christie til at kæmpe med sin svindende hengivenhed, samtidig med at han kom overens med, at hans dage med hende nu var begrænsede.

Teenager blev hjemsendt grundet 'upassende' påklædning: Hun kunne ikke selv se hvorfor og tog konsekvensenJeg har elsket dig hele mit liv, og jeg er glad for, at du er den, jeg vil tilbringe resten af ​​mit liv med. Jeg er ked af, at jeg i et forsøg på at bevise min kærlighed til dig glemte at leve i nuet, og det er derfor, vi voksede fra hinanden på et tidspunkt. headtopics.com

Jeg kan huske, da vi var yngre, du talte om din livslange drøm om at åbne en cafe ved havet, hvor du kunne bage dine lækre kager og servere solide måltider til kunderne. Det glemte jeg aldrig, og så det var min motivation til at arbejde så hårdt hver dag. Jeg er ked af, at det tog al min tid, og jeg forsømte dig i processen.

Jeg var så tæt på at se dig opfylde den drøm, Christie. Der er en opsparingskonto i dit navn i mit pengeskab. Jeg sparede nok penge der til, at du kunne åbne din virksomhed. Der er også en kuvert med dokumenter til køb af en ejendom med et lille hus ved havet. Du kan indrette din café der. headtopics.com

