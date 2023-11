Kvinde blev spottet med Matthew Perry 24 timer før hans død: Nu står hun frem

Nu står hun frem og fortæller, at 'Friends'-stjernen under deres samtale på Hotel Bel-Ari i Los Angeles var i godt humør.I en Instagram-story deler hun et billede af Matthew Perry og et af Tmz.coms første artikel, fra før hun stod frem.»Jeg er så ulykkelig over hans død, men følte, at det var dårlig stil at tale om det offentligt, eftersom at opmærksomheden ikke skulle ryge over på mig, men på ham og det han stod for.

Hun fortæller også Tmz.com, at Matthew Perry var glad for at have tabt sig, og at han desuden glædede sig til at spille pickleball om lørdagen.

