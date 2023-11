Kvinde anholdt i australsk sag om måltid med dødelige svampe

Anholdelsen af den 49-årig Erin Patterson er den sidste udvikling i sagen, der har fået stor opmærksomhed i Australien og sat fokus på den lille by Leongatha, der ligger 110 kilometer sydøst for Melbourne.

Kvinden serverede retten Beef Wellington til sine ekssvigerforældre, Don og Gail Patterson, den lokale præst Ian Wilkinson og hans hustru, Heather.I løbet af en uge var tre af dem døde. Kun præsten overlevede, efter at han havde tilbragt knap to måneder på hospitalet.

Politiet mener, at deres symptomer passer med dem, folk får efter at have spist den meget giftige grønne fluesvamp.Efterforskningsleder Dean Thomas siger, at torsdagens anholdelse 'bare er det næste skridt i, hvad der har været en kompleks og grundig efterforskning'.

- Over de seneste tre måneder har denne efterforskning været genstand for en utrolig interesse fra medierne og offentligheden - ikke blot her, men også på nationalt og internationalt plan, siger han.Kort efter det skæbnesvangre måltid beskrev politiet Erin Patterson, der er redaktør for et lokalt nyhedsbrev, som mistænkt i sagen.

Hun har hele tiden insisteret på, at hun er uskyldig. I august har hun angiveligt sagt, at hun uvidende havde købt svampene fra et asiatisk supermarked, og at forgiftningerne var et uheld. - Jeg er knust over at tænke på, at disse svampe kan have bidraget til den sygdom, som mine kære har lidt, sagde hun i en udtalelse i australske medier.

