Kvartfinalen bliver endestationen for dansk herredouble

Rasmus Kjær og Frederik Søgaard havde tidligere på ugen slået flere modstandere, der var højere seedet, inden kvartfinalen fredag blev endestationen for danskerne. (Arkivfoto).Herredoublen med Rasmus Kjær og Frederik Søgaard er færdig ved badmintonturneringen French Open.Parret har ellers i løbet af ugen i Paris været den store danske overraskelse med flere sejre mod højere seedede modstandere.

Fredagens kvartfinale imod Muhammad Shohibul Fikri og Bagas Maulana fra Indonesien blev dog endestationen for den danske double. Indoneserne viste særligt i første sæt klasseforskel. Fra kampens start satte de sig på tingene og spillede danskerne rundt på banen.I andet sæt formåede danskerne at slå mere hul på indoneserne. Kjær og Søgaard var bedre med i opgøret, og de to par fulgtes pænt ad til stillingen 11-11.Dermed er herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen de sidste danskere tilbage i Frankrig.

