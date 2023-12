Kvantefysik inspirerer til teknik mod erosion af kystlinjer

Kvantefysik har givet inspiration til teknik, som forskere mener kan bruges til beskyttelse af kystlinjer mod erosion af store bølger. Placerer man to kamre med nøje afstemte dimensioner langs en vandkanal, vil disse fuldstændig absorbere bølgeenergien fra en bølge i kanalen, der bevæger sig fra venstre mod højre. Sådanne situationer kan være vanskelige at gardere sig fuldstændig mod.

Men hvis man kan tage toppen af vandbølger, vil det være muligt at beskytte flodbredder og kystlinjer bedre mod erosion. Det er et emne, som interesserer en forskergruppe på École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris, eller blot ESPCI Paris





ingdk » / 🏆 6. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Over 2,6 milliarder øremærkes til grøn forskning med brede aftaler om fordeling af forskningsmidlerBrede aftaler på plads: Et bredt flertal sender milliarder afsted til forskning i bl.a. klima, sundhed og nye teknologier inden for rum, kvanteteknologi og kunstig intelligens, mens den frie forskning også prioriteres. Læs mere 👉 forskpol dkpol dkforsk

Kilde: regeringDK - 🏆 22. / 51 Læs mere »

Derfor reagerer danskerne kraftigt på Fonseca-sagen – opfylder to behov, siger forskerMange bliver 'triggered' af Mike Fonseca-sagen og skaber associationer til ting, de kender, siger adfærdsforsker.

Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »

Han tilbød myndighederne en ø for en lavere straf. I Italien ryger mafiabosserne i fængsel på stribeDet vælter med retssager og hårde fængselsdomme til nogle af Italiens mest magtfulde mænd.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Regionerne med 'usædvanlig' løftet pegefinger: Læger udskriver for meget dyr diabetesmedicinOmfanget af henvendelser fra regionerne til lægerne er ganske usædvanligt, siger DR's sundhedsanalytiker.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Biden går uden om Kongressen og sælger 14.000 granater til Israel | NyhederNormalt skal amerikanske politikere godkende salg af våben og ammunition til udenlandske regeringer.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Selvmordsbomberen uden fingre er atter fri – nu fejres hun som et palæstinensisk ikonIsrael har netop udvekslet palæstinensiske fanger til gengæld for israelere, der blev taget som gidsler af Hamas. Her er historien om en af dem.

Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »