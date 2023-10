Kutter synker: Brød i brand på åbent hav

Fredag aften ved 19-tiden blev der sat en redningsaktion i gang i Nordsøen på en position omkring 23 sømil vest for Klitmøller. Det oplyser pressevagten ved Joint Rescue and Coordination Center (JRCC) i Karup.

Der er tale om en mindre kutter, der brød i brand ved 19-tiden, og som ikke stod til at redde. Der blev sendt en redningshelikopter til stedet, der tog kutterens ene besætningsmedlem om bord - han blev fløjet til Aalborg til videre behandling og kontrol.Redningsskibet CB Claudi fra Redningsstation Hanstholm befinder sig i området for at overvåge, at kutteren brænder ud og synker.

Du skal acceptere betingelserne for fortsat at bruge din NORDJYSKE profil, til kommentarer, adgang til NORDJYSKE Plus, NORDJYSKE Stiftstidende E-avis og andre digitale tjenester.Hvis du ikke accepterer betingelserne kan du ikke anvende din profil på Nordjyske.dk og mister derved muligheden for at bruge din NORDJYSKE profil, til kommentarer, adgang til NORDJYSKE Plus, NORDJYSKE Stiftstidende E-avis og andre digitale tjenester. headtopics.com

Læs mere:

nordjyskedk »

Kvinde fløjet med redningshelikopter efter uheldLæs mere her Læs mere ⮕

Tyve gik tomhændede tre gange: Brød blandt andet ind i genbrugsbutikLæs mere her Læs mere ⮕

Mink-kaos: Virksomheder brød reglerne - milliardregning til skatteborgerneLæs mere her Læs mere ⮕

Guardiola langer ud efter kritikere: De ønsker Haaland fejlerErling Haaland brød sin måltørke i Champions League, og Pep Guardiola langer ud efter angriberens kritikere. Læs mere ⮕

Mand i 'særdeles kritisk tilstand' efter brandLæs mere her Læs mere ⮕

Mystisk brand: Politiet afspærrer opgangLæs mere her Læs mere ⮕