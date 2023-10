Kunstnere kan stadig blive straffet for at rive koranen på et rivejern, fastslår justitsministeren

27-10-2023 13:10:00 / Kilde: jppolitik

Koranafbrændere som Rasmus Paludan kan ikke bare springe ud som kunstner og fortsætte som hidtil, fastslår justitsministeren, efter regeringen har blødt op på den omstridte koranlov.