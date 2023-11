Kunstig intelligens fører til fyringer på Børsen

”Det er ikke nogen sjov dag på Børsen og selvfølgelig særligt ikke for de pågældende ansatte. De har været medvirkende til at sikre Børsens stærke markedsposition over mange år,” skriver chefredaktør og nyhedsdirektør Nikolaj Sommer i en mail til Journalisten.

Fyringerne kommer efter, at Børsen er gået over til et nyt CMS-system, der bruger kunstig intelligens. Dermed kan store dele af layout-processen automatiseres. ”Nu gør ny teknologi det muligt at automatisere standardprægede layoutopgaver. Det skal vi udnytte for at stå stærkest muligt på den lange bane, herunder at prioritere vores digitale udvikling i endnu højere grad,” skriver Nikolaj Sommer i sin mail.

