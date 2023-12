Kunder betaler i stigende grad med tusindkronesedler

Det oplever man i butikker og supermarkeder, hvor kunderne i stigende grad trækker tusindlapper op af tegnebogen, når de skal betale, fortæller De Samvirkende Købmænd (DSK) og Dansk Erhverv. - Detailhandlen er udsat for et massivt pres af kunder, der gerne vil betale med tusindkronesedler, siger Henrik Lundgaard Sedenmark, fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed i Dansk Erhverv.

Det, vi beder om, er muligheden for at kunne sige nej til tusindkronesedler, hvis man bare kommer ind for at købe en pakke tyggegummi.Udviklingen bekræftes af Loomis, et af de firmaer, der henter kontanter hos butikkerne. Her modtager man lige nu 50 procent flere tusindkronesedler end normalt.Problemet opstår, når kassemedarbejderne ude i landet skal give tilbage på en "tusse". For ofte er det små beløb, der købes og betales for med store sedler, fortæller brancheorganisationern





