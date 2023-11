Kun med AI kan vi overvåge Danmarks gigantiske søterritorium

»Det territorium, vi skal overvåge mod nord inden for rigsfællesskabet, er stort. Der er vi simpelthen bundet til at bruge AI på en smart måde. Derudover har vi de forretningsmæssige aspekter af den maritime sektor, hvor vi har en interesse i at være proaktive i at udvikle og investere i AI,« forklarer Lars Bo Larsen, som mener, at den AI-teknologi, der bruges i Forsvaret, sagtens kan anvendes i den civile sektor.

»Der brugte vi kunstig intelligens til at identificere skibe, der gør ting, som ikke er normale. Derfra kan man så sejle ud og undersøge, hvad grunden til det kan være,« fortæller hun. Dermed kalder Line Katrine Harder Clemmensen også brugen af AI for et tveægget sværd. For bruger man for eksempel AI i førerløse droner i krig, så er der ikke nogen etiske overvejelser, da AI’en kun gør, hvad den er designet til.

