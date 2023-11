Kulturministeren revser FIFA: Helt håbløst

Den endelige offentliggørelse mangler fortsat, men det er forventet, at Saudi-Arabien bliver tildelt værtskabet.Bold.dk har talt med kulturminister Jakob Engel-Schmidt om den forventede VM-slutrunde til Saudi-Arabien, og han er bestemt ikke begejstret. Ifølge ministeren har udvælgelsesprocessen været kritisabel.

- Det er bestemt ikke et drømmescenarie, og jeg synes, det er helt håbløst af FIFA, at de efter VM i Qatar gentager en proces, hvor lukkethed og udemokratiske finter får lov at fylde. Sagen er, at man med stor elegance har designet det således, at man ved VM i 2030 har fået sydamerikanske lande til at være værter, så de ikke kan afholde VM i 2034.- Samtidig har man fra FIFA’s side noteret sig, at Saudi-Arabien ønskede at holde VM i 2034.

- Jeg synes, det er trist for fodbolden og det fantastiske spil, som jeg har holdt af, siden jeg var knægt. Det er også trist for de spillere, som skal deltage i VM, for nu kommer processen til at ligne den frem mod VM i Qatar, og vi kan ikke være sikre på, at VM bliver holdt i et land, som respekterer basale rettigheder, minoriteters rettigheder og værner om presse- og ytringsfrihed.

- Jeg kan notere mig, at det er et krav fra FIFA, at et værtslands skal respektere disse rettigheder, men jeg er meget spændt på, om FIFA sætter handling bag ordene. Det er jeg bekymret for, at de ikke gør.- Hvis jeg er er kulturminister, når der er VM i Saudi-Arabien, så kommer jeg til at skabe opmærksomhed på køn, ligestilling og menneskerettigheder, mens jeg bakker de danske landsholdsspillere op.

