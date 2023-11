Kroppen kom sig aldrig

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Magnus Cort er for mange synonym med Tour de France efter sit fantastiske ridt på dansk jord i fjor.

Årets udgave blev dog en skuffende oplevelse for den 30-årige dansker, da han aldrig fandt formen og endte med at køre et anonymt løb. I dag peger Cort, der næste år skifter til Uno-X holdet, på den udmagrende Giro, han kørte i foråret, som en af årsagerne til, at det aldrig spillede i Touren: headtopics.com

- Jeg tror aldrig, min krop kom sig over det, fortæller han ærligt til Ekstra Bladet fra Uno-X' holdsamling i Ballerup. Han smilede i momentet, men Magnus Cort havde udsat kroppen for vilde strabadser, da han kørte sig til sin første Giro-etapesejr. Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau ScanpixSærligt 10. etape, som Cort endte med at vinde, blev kørt i så horribelt vejr, at Cort var næsten ukendelig, da han kom i mål:- Det der var nok den værste, og den burde måske nok have været aflyst eller lavet om. Jeg tror, min Wahoo sagde minus 2 grader oppe på toppen.

- Så jeg tillader mig også at skyde skylden lidt på det, ift at jeg ikke stod helt skarpt. At det havde været en ekstra hård Giro.

Vinderpar: Har ikke helt forstået detLæs mere her Læs mere ⮕

'Gult lys'-razzia: 65 trafikanter knaldetLæs mere her Læs mere ⮕

Stadig på fri fodLæs mere her Læs mere ⮕

Stjerner i chok over karrierestopLæs mere her Læs mere ⮕

Topklub forlænger med succestrænerKlik og læs mere Læs mere ⮕

Kris Jenner: Det fortryder jeg mestLæs mere her Læs mere ⮕