Kronprins Frederik opfordres til at afskaffe ordningen med kongelige hofleverandører

Det danske kongehus må løbende fornye sig, hvis det skal følge samfundsudviklingen og forblive relevant. Og nu er tiden kommet til, at Kongehuset skal kigge på, om ordningen med kongelige hofleverandører fortsat giver mening, eller om den royale blåstempling af virksomheder skal droppes. Det mener i hvert fald flere eksperter, der opfordrer kronprins Frederik til at sætte ordningen under lup og også gerne helt afskaffe den, når han inden længe udnævnes som konge.

- Hofleverandørordningen er ikke tidssvarende, fordi det ikke er gennemskueligt, hvem der bliver det, lyder det fra eliteforsker Christoph Ellersgaard fra Copenhagen Business School. Der findes da heller ikke et egentligt regelsæt for, hvornår en virksomhed kan blive kongelig hofleverandør og dermed blandt andet få lov til at pryde sit logo med det velkendte symbol med den royale, lukkede krone og bruge prædikatet i sin markedsførin





