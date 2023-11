Kritikken vælter ned over regeringen efter droppede sager: 'Rystende inkompetence'

Hjort og Findsen blev begge sigtet for læk af statshemmeligheder i december 2021, men i dag blev sagerne droppet. - At tiltalen nu frafalder udstiller regeringens hysteriske overreaktion ved at retsforfølge i første omgang.

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen var tiltalt for at røbe statshemmeligheder. Nu er sagen mod ham droppet. (Foto: © Mathias Svold, Ritzau Scanpix) - Det er hende, der som statsminister har det endelige ansvar, når man rejser tiltaler mod landets chef inden for efterretningsforhold, men også den tidligere forsvarsminister. Hun bærer ansvaret for hele farcen.

27. oktober i år afgjorde Højesteret, at straffesagerne mod de to skulle føres for delvist åbne døre. Anklagemyndigheden havde ønsket, at sagerne skulle køre for lukkede døren, så offentligheden ikke kunne få indsigt i dem.

Hos Nye Borgerlige er formand Pernille Vermund harm over behandlingen af både Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen. - Der er noget i denne her sag, der lugter langt væk, og jeg kan ikke se andet end, at det er en blanding af magtfuldkommenhed og inkompetence af henholdsvis Mette Frederiksen og Trine Bramsen, siger hun med henvisning til, at Trine Bramsen var forsvarsminister - og dermed chef for Forsvarets Efterretningstjeneste - da FE-sagen brød ud.I Enhedslisten mener retsordfører Rosa Lund, at sagen er blevet endnu mere speget, end den var i forvejen, efter retssagerne i dag blev droppet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DRNYHEDER: Justitsministeren vil udvide undersøgelseskommission og foreslår lovændringerSagerne mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort-Frederiksen og tidligere FE-chef Lars Findsen droppes.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Straffesager mod Claus Hjort Frederiksen, Lars Findsen og tidligere PET-ansat droppesClaus Hjort Frederiksen har været tiltalt for at røbe statshemmeligheder.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

JOURNALISTENDK: Straffesager mod Claus Hjort og Lars Findsen droppetStraffesagen mod den tidligere Venstre-minister Claus Hjort bliver droppet – og det samme gælder straffesagen mod tidligere spionchef Lars Findsen. Det skriver DR. Både Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen har begge været tiltalt for at røbe statshemmeligheder.

Kilde: journalistendk | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Falsk ministerprofil på X meldte Norges tidligere statsminister død | NyhederFra en falsk profil på det sociale medie X - altså det tidligere Twitter - er Norges tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland ad flere omgange og både på norsk og engelsk blevet meldt død.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

NORDJYSKEDK: Tidligere AaB-træner skal stå i spidsen for kriseramt QPRMartí Cifuentes skal forsøge at redde QPR fra en katastrofal nedrykning til den tredjebedste engelske række.

Kilde: nordjyskedk | Læs mere ⮕

NORDJYSKEDK: Nu skal tidligere håndbolddirektør have sin domOverførte via fupfakturaer penge til egen og håndboldklubs konti

Kilde: nordjyskedk | Læs mere ⮕