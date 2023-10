Kritikken har haglet ned: Nu bruger regeringen 'klassisk trick'

Justitsministeriet har udsendt en pressemeddelese, hvor de oplyser, at regeringen ændrer sit forbud, der skal stoppe afbrændingen af koraner.

Hvor der før blev lagt op til et forbud mod utilbørlig behandling af religiøse genstande, skal forbuddet nu kun omfatte"skrifter med væsentlig religiøs betydning."Men tilbage til tricket: »De går frem med noget meget vidtgående, møder stor kritik og ruller så noget af det tilbage,« forklarer Joachim B. Olsen.

»Så siger folk: 'De har lyttet', og kritikken stilner af. Men bundlinjen er jo, at der stadig er tale om en indskrænkning,« siger den politiske kommentator. Han tegner et eksempel: En regering vil hæve skatten med 100 millioner kroner. Så møder de en masse kritik - og siger: 'Okay, vi hører jer og kritikken, vi lægger os ned og hæver den kun med 50 millioner'.På den måde bliver det nærmest solgt som en lempelse. Men faktum er jo, at skatten stadig stiger. headtopics.com

»De har jo hermed erkendt, at nogen nålestiksoperation var indrebet ikke. Det har de forsvaret længe og været helt uenige i kritikken.«

