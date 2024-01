Kritik af regeringen for manglende handling i miljøskandale

Den moralske fordømmelse fra en stribe af regeringens ministre har været massiv i sagen om virksomheden Nordic Waste. Men kritikken fra blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) klinger hult, hvis regeringen ikke samtidig er klar til at stramme lovgivningen for at undgå, at regningen for miljøskandaler ender hos skatteyderne i fremtiden, lyder det fra flere partier.

- Helt grundlæggende mener vi ikke, at ejeren af en virksomhed skal kunne tørre regningen af på alle andre danskere, når det går galt. Når man tager gevinsten, så må man også tage ansvaret for at rydde op efter sig, siger Enhedslistens politiske ordfører, Pelle Dragsted. Alle Folketingets partier er fredag formiddag inviteret til orienteringsmøde hos erhvervsminister Morten Bødskov (S) om Nordic Waste. Her er Enhedslisten klar med et forslag om, at der indføres lovkrav om, at miljøvirksomheder skal indbetale penge til en obligatorisk brancheforsikrin





