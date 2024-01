Kritik af danske lægepraksisser: Patienter må ikke komme med flere problemer på samme tid

Det er både besværligt og dyrt, hvis patienter ikke kan tage til lægen med flere problemer på samme tid, lyder kritikken. Danske Regioner og PLO er enige om, at det strider mod aftale, hvis man ikke kan tilses for eksempelvis to mindre helbredsproblemer i løbet af én tid. Når man som patient scroller ned over valgmulighederne hos et lægehus i København, er der en tilføjelse ved punktet konsultation.

Sådan en besked er der flere danske lægepraksisser, der giver patienterne, inden de booker en tid. Men når lægerne på forhånd bekendtgør, at patienter ikke må møde op med flere skavanker, er det imod den aftale, lægerne har indgået med regionerne. - Det, er vi sikre på, er i strid med overenskomsten, siger Carsten Haugaard Kvist, der er kontorchef for det Nære Sundhedsvæsen i Region Nordjylland, til TV





