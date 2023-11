Kriseramte Ajax hyrer Grækenlands tidligere landstræner

Den hollandske storklub Ajax er i historisk krise, og nu skal klubbens tidligere spiller John van 't Schip forsøge at ruske i tingene i Amsterdam.

Den 59-årige hollænder, der blandt andet har en fortid som landstræner for Grækenland, er mandag blevet ansat som ny cheftræner i Ajax. Han er dog ikke tænkt som en langsigtet løsning. I første omgang skal han være træner resten af denne sæson.

Derefter skal han overgå til en anden rolle i den sportslige ledelse, lyder udmeldingen på Ajax' hjemmeside. John van 't Schip overtager Ajax i en miserabel forfatning. Efter en håbløs sæsonstart er klubben placeret sidst i Æresdivisionen. headtopics.com

Maurice Steijn blev for en uge siden fyret som træner for den kriseramte storklub, og det er altså hans plads, som John van 't Schip overtager. Hollænderen, der er født i Canada, spillede i Ajax i langt størstedelen af sin egen karriere, og han har tidligere haft flere forskellige roller i klubben.I det seneste årti har han været hos australske Melbourne Hart, mexicanske Deportivo Guadalajara og hollandske Zwolle, inden han blev landstræner for Grækenland i 2019. I det job nåede han to og et halvt år og 26 kampe.