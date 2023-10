Kris Jenner forklarer utroskab: 'Mit livs største fortrydelse'

Den 67-årige amerikanske reality-stjerne er flov over, at hun i slutningen af 1980erne var sin første mand, advokaten Robert Kardashian Senior, utro.

»Det er mit livs største fortrydelse,« lyder det blandt andet fra Kris Jenner i det seneste afsnit af reality-showet 'The Kardashians', som det amerikanske kendismedieKris Jenner og Robert Kardashian Senior var på overfladen et lykkeligt par, da de blev gift i 1978 og i de følgende år fik fire børn i form af Kourtney, Kim, Khloé og Robert Junior Kardashian.

I det nye afsnit af 'The Kardashian' spørger Khloé Kardashian sin mor, hvad hun tænkte på, da hun valgte at sætte sin kernefamilie over styr. Khloé Kardashian kommer ind på emnet, da hun i 2021 selv oplevede, at hendes ekskæreste Tristan var hende utro. headtopics.com

følge People.com svarer Kris Jenner først stille og roligt, at man ikke forstår konsekvenserne af sine handlinger, når man er ung.Foto: Vince Bucci/Associated Press-Afp Pool/Ritzau ScanpixDerudover kan hun ikke svare på Khloés spørgsmål om, hvorvidt hendes far gjorde noget forkert, siden han åbenbart ikke kunne tilfredsstille hende.

»Jeg ved det ikke. For han var en fantastisk mand og en fantastisk far. Jeg tror, jeg tænkte, at græsset var grønnere på den anden side,« lyder det ifølge People.com fra Kris Jenner, der indrømmer at hun begik en stor fejl.Ifølge People.com tilføjer Kris Jenner, at hun håber, at Khloé tænker sig godt om, inden hun dropper al kontakt til sin egen utro ekskæreste, som hun har to børn med. headtopics.com

Danmark Overskrifter

Læs mere:

btdk »