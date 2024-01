Kriminelle forsøger at lokke oplysninger ud af folk ved at foregive at være fra politiet eller banken

Kriminelle og besynderlige mennesker har igen forsøgt at lokke oplysninger ud af folk ved at foregive at være fra politiet eller banken, skriver Bornholms Politi på det sociale medie X. Politikredsen advarer i den forbindelse om at videregive oplysninger i telefonen, fordi hverken bank eller politi vil ringe for at få den slags oplysninger.

Kredsen giver tre gode til at undgå Snapchat-svindel: Aktiver totrinsbekræftelse, dobbelttjek anmodninger via andre kanaler og vær kritisk, hvis du bliver bedt om at overføre penge - også selvom anmodningen kommer fra venner





