Krigen mellem Israel og Hamas er gået ind i 'næste fase': Det bliver endnu værre for civilbefolkningen

Israelsk militær har sat gang i den annoncerede landoffensiv, og der foregår kampe og skudvekslinger mellem israelske tropper og Hamas inde i Gazastriben.

- Dette er en udvidet landoperation i Gazastriben. Landstyrker, kampvogne og infanteri bevæger sig ind mod terroristerne. Der har været direkte kontakt mellem vores styrker og terroristerne, og kampene foregår inde i Gazastriben, sagde han., bevæger et større antal israelske kampvogne sig mod Gaza By fra flere sider og er således ved at slå ring om den tætbefolkede by.

På kortet kan du se området omkring Gaza By samt hovedvejen Salah al-Din Street, der er et knudepunkt, der forbinder det nordlige og sydlige Gaza. Grafik: Nathalie Nystad. Bykrig er som regel rigtig dårligt nyt for den angribende part, og det vil i særdeleshed være det for den palæstinensiske civilbefolkning i den tætbeboede Gaza By, fortæller Kenneth Øhlenschlæger Buhl, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. headtopics.com

Antallet af dræbte er ifølge de palæstinensiske sundhedsmyndigheder, der er kontrolleret af Hamas, oppe på 8.306 i Gazastriben siden den 7. oktober, heraf er 3.457 børn. Byens struktur og mange høje bygninger gør det nemlig muligt, for dem, der forsvarer byen, at søge dækning og angribe flere steder fra, hvorfor den angribende part ofte har svære kår.

Dertil kommer ifølge militæranalytikeren, at Hamas har haft tid til at forberede sig, og at de derfor med al sansynlighed vil have mineret områder og opsat fælder i bybilledet.

