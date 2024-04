Krigen i Ukraine fører til øget militarisering i EU

Krigen i Ukraine har ført til en stor stigning i militærudgifterne i hele Den Europæiske Union, lyder det fra den engelske sociolog Gavin Rae, der vurderer, at tendensen ikke har nået sin ende. Især i Polen har krigen i Ukraine medført nye politiske prioriteringer på alt fra oprustning til flygtninge og landbrug. Foruden øget oprustning har krigen i Ukraine fået EU til at beslutte, at ukrainske landbrugsvarer kan komme til medlemslandene uden kvoter og toldsatser.

På billedet protesterer en polsk bonde imod, at ukrainsk korn underbyder korn produceret i Polen

