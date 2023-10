Kreml afviste forleden at Putin havde fået hjertestop: Nu melder mystisk kilde ham død

og amerikanske medier skrev, at Putin havde fået et hjertestop og var blevet genoplivet. Disse oplysninger kom på den mystisk Telegram-kanal General SVR, der siden 2020 har 'lækket' oplysninger. Det påstås, at det skulle være en Kreml-insider, der står bag den, men dette er aldrig blevet bekræftet."Advarsel! Der er i øjeblikket et kup i Rusland.

Ifølge Rusland-eksperten James Nixley, leder af tænketanken Chatham House, så mener han, at General-SVR kontoen gavner Putins regime, selvom det ofte er negative ting, der nævnes omkring præsidenten. "Det, der er helt klart, er, at netop denne kanal har en historie med at sprede misinformation, og det er i den russiske stats tjeneste. Det passer Kreml at dyrke forvirring," siger han til The Independent.

