Kraftig blæst på Sallingsundbroen

Hvis du i løbet af i dag fredag har planer om at begive dig ud på Sallingsundbroen, så skal du holde godt fast i rattet eller styret. Herfra morgenstunden bliver der nemlig meldt om kraftig blæst på broen, der forbinder Salling og Mors. Sallingsundbroen er en del af Rute 26, der løber mellem Hanstholm og Herning. Ifølge Vejdirektoratet forventes blæsten at aftage i løbet af dagen.

Cirka en tredjedel af de 210 grise, der fredag formiddag var ombord på en væltet lastbil, var så medtagede, at de måtte aflives af en dyrlæge.Uheldet med grisetransporten skete omkring klokken 9.30 ved tilkørslen til en rasteplads på Midtjyske Motorvej nord for Arnborg. I forbindelse med, at grisene skulle flyttes over i en anden lastbil, var motorvejen i flere timer spærret i begge retninge





Koranloven ville sandsynligvis falde, hvis folketingsmedlemmerne stemte med hjertet og ikke efter partilinjenHvis alle 179 medlemmer stemte med hjertet eller i det mindste efter de principper, som de tidligere har givet udtryk for, så ville koranloven sandsynligvis ikke blive stemt igennem på torsdag. 1/10 dkpol

Hjælpen til Ukraine er skrumpet til niveauet før krigen: 'Hvis tendensen fortsætter, vil Ukraine tabe'Fra august til og med oktober faldt den tilkendegivne støtte til Ukraine med næsten 90 procent sammenlignet med sidste år.

Pendlere skal kunne få betaling, hvis flere kører medLæs mere her

Hvad gør man, hvis man får en vegetar på besøg i julen?»Det kan hurtigt blive ret besværligt,« mener fødevareforskeren. »Det er slet ikke så svært at få en vegetar på besøg, som mange tror,« siger vegetaren.

'Vi var nødt til at blive gift inden for seks uger, hvis vi ville have lejligheden'Det var meget anderledes at være ung i 1960'erne, end det er i dag, synes Keld Heick.

Russisk diplomat: Finland bliver de første til at lide, hvis situation med Nato eskalerer | NyhederFinland bliver det første land til at 'lide', hvis situationen mellem Nato og Rusland spidser til.

