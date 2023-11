Krænkelser har ført til fyringer hos Nets: 'Kulturen havde fået lov at slå rod'

Det var blandt andet kommentarer om kvindernes fysik og bemærkninger om, at de var værd at have sex med. »Kulturen havde fået lov at slå rod, og når nye kom til, tænkte de måske, at sådan var det her, og det måtte de leve med. Det største problem var, at der ikke rigtig skete noget ved at opføre sig sådan. Men det gør der nu. Ledelsen har taget det bredt op og sat ind overfor det,« siger fællestillidsrepræsentanten.Blandt andet skulle udtrykket 'mine indiske slaver' være blevet brugt.

Landechef for Nexi Group, der ejer Nets, Jeppe Juul-Andersen, er dog ikke enig med Frank A. Olesen i, at Nets har en sexistisk kultur. »Situationen er, at Nets er et fantastisk sted at arbejde, og hvor der er 1241 dygtige medarbejdere. Vi har et godt arbejdsmiljø i Nets,« siger han til

VERSION2DK: Nets fyrer to mellemledere på grund af krænkelser: Kaldte kollegaer »indiske slaver«»Det er et monster med mange facetter. Der er sexistisk adfærd, men det kan også være at blive ignoreret, blive aggressivt hængt ud i et møde, være udsat for racistiske udtalelser. Vi har blandt andet fået refereret udtrykket &039;Mine indiske slaver&039;, vi har jo en del indere som konsulenter internt,« lyder det fra fællestillidsrepræsentant.

