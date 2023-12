Kræftpatienter venter for længe på Aarhus Universitetshospital

Fra nytår skal alle tilfælde, hvor en kræftpatient venter længere end de lovbestemte maksimale ventetider, indberettes til Sundhedsstyrelsen. har afdækket, at flere hundrede kræftpatienter har ventet for længe på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, uden at et eneste af tilfældene blev indberettet til myndighederne. Det blev de ikke, fordi patienterne ifølge hospitalet havde accepteret at vente.

Kræftskandalen fra Aarhus understreger først og fremmest, at der er noget grundlæggende galt i det danske sundhedsvæsen. – Vi hverken kan eller skal acceptere situationer, som vi så i Aarhus, hvor patientrettighederne groft blev tilsidesat, siger Sophie Løhde. “Kræftskandalen”, som den kaldes af DR, har rullet siden marts måned og har medført både afskedigelser og opsigelser. Ifølge Kammeradvokaten er økonomiske hensyn blevet prioriteret over lovbundne regler om maksimale ventetider for patientern





