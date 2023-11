Kræftpatienter, der sendes til udlandet, tages op i Danske Regioner

Til kræftpatienter, som sendes til behandling i udlandet, bliver sagen nu taget op i Danske Regioner. Det vil formanden for organisationens sundhedsudvalg, Karin Friis Bach (R,) sørge for. Danske Regioner er interesseorganisation for de fem regioner, som driver landets sygehuse. - Vi skal helt klart se på det og finde ud af, hvilke muligheder vi har for at tilbyde patienterne hjælp i den situation, hvor de skal til udlandet, siger hun.

Karin Friis Bach har i 21 Søndag i aftes set 54-årige Heidi Pedersen fra Falster fortælle om, hvordan hun selv blev tovholder på mange ting, da hun skulle til London for at få en livsvigtig kræftoperation. Heidi Pedersen fik tilbuddet om at komme til i London, da Aarhus Universitetshospital ikke kunne operere hende inden for tidsfristen for kræftpatienter på fjorten dage. Operationen har fjernet hendes kræft, og hun er taknemlig for tilbuddet, men beskriver forløbet som kaotisk og uoverskuelig





